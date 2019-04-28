МЧС сообщило о полной ликвидации пожара на территории завода «Красмаш»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,74 +0,08 EUR Бирж. 72,17 +0,20 Brent 71,99 -3,95% USD Нал. 65,33 63,82 EUR Нал. 72,96 71,36 USD ЦБ 64,71 +0,03 EUR ЦБ 72,09 -0,02 EUR/USD 1,1150 +0,0020 BTC/USD Бирж. 5 439,60 +34,50 IMOEX 2 563,72 +0,11% RTSI 1 247,01 +0,08% DJIA 26 543,33 +0,31% Nasdaq 8 146,40 +0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 64,71 (+0,03) Quote, 26 апр, 12:22
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 72,09 (-0,02) Quote, 26 апр, 12:22
Букмекеры составили портрет и сделали ставки на имя будущего малыша Маркл Общество, 08:33 МЧС сообщило о полной ликвидации пожара на территории завода «Красмаш» Общество, 08:28 NBC узнал об антисемитском письме подозреваемого в атаке на синагогу Общество, 08:00 Футбольный сленг: пройди тест и сыграй в турнире с призами РБК и Футболер, 07:30 Власти назвали возможные причины пожара на складе «Магнита» под Воронежем Общество, 07:26 Неймар ударил фаната после поражения его команды в финале Кубка Франции Общество, 07:13 Мадуро заявил об отсутствии планов вернуться в «министерство колоний США» Политика, 06:27 Четыре человека погибли после падения строительного крана в Сиэтле Общество, 05:57 Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме Общество, 05:40 Спасатели локализовали пожар на складах «Магнита» в Воронежской области Общество, 05:27 В Тунисе 12 человек погибли в аварии с двумя грузовиками Общество, 05:12 Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге в Калифорнии Общество, 04:40 Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить РБК и Philips, 04:18 Площадь пожара на складе в Воронежской области возросла до 42 тыс. кв. м. Общество, 04:12
Общество ,  
0 
МЧС сообщило о полной ликвидации пожара на территории завода «Красмаш»

Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске полностью потушен, сообщает краевое управление МЧС. Возгорание полностью ликвидировали в 09:31 по местному времени (05:31 мск).

Как отмечает ведомство, к тушению привлекали 94 человек и 26 единиц техники.

Пожар на складе холодильного оборудования завода «Бирюса», который находится на территории «Красмаша», возник днем 26 апреля. Площадь возгорания составляла 24 тыс. кв. м, пожару присвоили четвертый, повышенный ранг сложности. У здания частично обрушилась крыша. Позднее возгорание удалось локализовать.

Общество
В МЧС назвали приоритетную версию причины пожара на заводе «Красмаш»

О ситуации доложили главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину. Как отмечали в госкорпорации, сооружениям «Красмаша», где производят межконтинентальные баллистические ракеты «Синева» и «Сармат», ничего не угрожает.

В результате происшествия никто не пострадал. По данным МЧС, одна из приоритетных версий пожара  — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В Агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края уточнили, что речь может идти о загорании электрощита.

Теги: Красноярск, Пожар, МЧС
Материалы по теме
Рогозину доложили о ситуации с пожаром на территории «Красмаша»
Общество
Спасатели локализовали пожар на территории завода «Красмаш»
Общество
Площадь пожара на «Красмаше» выросла до 24 тыс. кв. м
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter