МЧС сообщило о полной ликвидации пожара на территории завода «Красмаш»

МЧС сообщило о полной ликвидации пожара на территории завода «Красмаш»

Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске полностью потушен, сообщает краевое управление МЧС. Возгорание полностью ликвидировали в 09:31 по местному времени (05:31 мск).

Как отмечает ведомство, к тушению привлекали 94 человек и 26 единиц техники.

Пожар на складе холодильного оборудования завода «Бирюса», который находится на территории «Красмаша», возник днем 26 апреля. Площадь возгорания составляла 24 тыс. кв. м, пожару присвоили четвертый, повышенный ранг сложности. У здания частично обрушилась крыша. Позднее возгорание удалось локализовать.

О ситуации доложили главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину. Как отмечали в госкорпорации, сооружениям «Красмаша», где производят межконтинентальные баллистические ракеты «Синева» и «Сармат», ничего не угрожает.