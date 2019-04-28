В Тунисе 12 человек погибли в аварии с двумя грузовиками

В Тунисе 12 человек погибли в аварии с двумя грузовиками

Два грузовика столкнулись в городе ​Сиди-Бузид в Тунисе. В результате 12 человек погибли и еще 21 пострадал, сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

По данным Минздрава, в одном из грузовиков находилось 30 пассажиров. Он перевозил женщин на сельскохозяйственные работы, отмечает агентство.

Глава управления гражданской обороны полковник Мохамед аль-Джавади рассказал, что у одного из автомобилей лопнула шина, из-за чего он развернулся и выехал на встречную полосу.

Раненых госпитализировали в ближайшие больницы. Портал Hackesh добавляет, что другой грузовик перевозил куриц.