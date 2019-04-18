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Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,71%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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При столкновении автобуса и троллейбуса в Словакии пострадали 12 человек

Автобус и троллейбус столкнулись в центре Братиславы, 12 человек получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает словацкий портал Pravda со ссылкой на представителя службы пожарной охраны Братиславы Катарину Крижанову.

Медики оказывают помощь пострадавшим на месте, также их доставляют в городские больницы. Для предотвращения пожара на место аварии прибыли два пожарных расчета. Движение транспорта на улице, где произошло ДТП, приостановлено.

Отмечается, что ущерб от аварии оценивается в €50 тыс.

В феврале этого года в словацком городе Попрад автомобиль въехал в группу детей, которые шли по обочине. Пострадали 12 детей, двое из них получили серьезные травмы. Отмечается, что находившийся за рулем 66-летний мужчина не справился с управлением на повороте. 

Теги: Словакия, ДТП, Автобус, троллейбус
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