В аварии с туристическим автобусом на Мадейре погибли 28 человек

В аварии с туристическим автобусом на Мадейре погибли 28 человек

На острове Мадейра водитель туристического автобуса не справился с управлением, после чего автобус перевернулся и врезался в здание. По предварительной информации, погибли не менее 28 человек

Фото: 6W_es / Twitter

На португальском острове Мадейра в ДТП попал автобус с туристами. 28 человек погибли, сообщает Diario de Noticias.

Как уточняет Observador, среди погибших — 11 мужчин и 17 женщин. Авария произошла на крутом повороте над склоном, где стояли несколько домов. Как уточняет издание, автобус перевозил туристов из Германии. Всего в нем находились порядка 50 человек. Среди пострадавших — португальцы, водитель автобуса и местный гид. Согласно заявлению местных властей, некоторым пострадавшим была оказана помощь на месте, после чего они были доставлены в больницу Крус-де-Карвалью.

По данным Observador, в числе версий произошедшего — отказ тормозов. Автобус вылетел с дороги, перевернулся и упал на один из домов.

Видео с места происшествия в своем Facebook опубликовал RTP Madeira.