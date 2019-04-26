В горящем цехе на территории завода «Красмаш» обрушилась кровля

В горящем цехе на территории завода «Красмаш» обрушилась кровля

В цехе на территории завода «Красмаш» в Красноярске в результате пожара обрушилась кровля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.

По данным ведомства, площадь пожара составила 5 тыс. кв. метров. В МЧС добавили, что в цехе производят холодильные установки. Пожару присвоили четвертый, повышенный уровень сложности.

​Завод основан в 1931 году. Он занимается производством ракетно-космической техники. В частности, новой российской межконтинентальной ракеты «Сармат».