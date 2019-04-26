Общество , 16:56
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В горящем цехе на территории завода «Красмаш» обрушилась кровля
В цехе на территории завода «Красмаш» в Красноярске в результате пожара обрушилась кровля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.
По данным ведомства, площадь пожара составила 5 тыс. кв. метров. В МЧС добавили, что в цехе производят холодильные установки. Пожару присвоили четвертый, повышенный уровень сложности.
Завод основан в 1931 году. Он занимается производством ракетно-космической техники. В частности, новой российской межконтинентальной ракеты «Сармат».