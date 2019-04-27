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Выборы на Украине ,  
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Зеленский опроверг сообщения турецких СМИ о его отдыхе на дорогой яхте

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский опроверг информацию турецких СМИ о том, что он якобы проводит отдых в Турции на большой дорогостоящей яхте. Об этом сообщает украинское издание «Капитал» со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

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«Я человек простой. И я за правду. Мне не нужны яхты и виллы. Я просто хочу два дня побыть со своей семьей и детьми», — говорится в заявлении Зеленского.

Как отметили в пресс-службе, ложное сообщение о том, что новоизбранный президент Украины намерен отдыхать в Турции на яхте длиной 40 метров, распространило турецкое издание Milliyet. В пресс-службе Зеленского потребовали опровержения этих данных.

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«К сожалению, создание фейков и распространение недостоверной информации — одна из болезней современных медиа — не имеет границ. В том числе, географических. Пресс-служба Владимира Зеленского официально опровергает эту информацию. И настаивает на опровержении этой ложной информации турецкими СМИ, в том числе, изданием Milliyet», — отмечается в сообщении.

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Ранее Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Facebook, что после выборов он вместе с семьей вылетел в Турцию на ежегодный фестиваль «Весело», который в текущем году проходит в Бодруме. Шоумен отмечал, что это первые выходные за последние четыре месяца. На Украину он намерен вернуться через два дня.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов с результатом 73,22% голосов, что стало рекордным показателем за всю историю президентских выборов на Украине. За соперника Зеленского, действующего президента Украины Петра Порошенко, проголосовали 24,46% избирателей.

Теги: Владимир Зеленский, выборы на Украине
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