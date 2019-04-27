Алсу и ее дочь ограничили доступ к соцсетям после скандала на шоу «Голос»

Алсу и ее дочь ограничили доступ к соцсетям после скандала на шоу «Голос»

Победительница вокального шоу «Голос» ​Микелла Абрамова и ее мама, певица Алсу, ограничили возможность комментировать посты на своих страницах в Instagram после того, как стало известно, что в голосовании на финале программы были обнаружены «некие аномальности».

В профиле Instagram Алсу комментарии от пользователей появляются только под фотографией, которая была размещена 19 апреля. Однако и там последние сообщения от пользователей касаются финала проекта.

Комментарии в профиле Абрамовой, в свою очередь, отсутствуют только под последним постом (к 14:30 мск он опубликован 22 часа назад).

О том, что в финале «Голос.Дети» были обнаружены признаки аномального голосования в пользу одного из участников, стало известно накануне. Об этом рассказали источники РБК на «Первом канале» и в компании-производителе передачи «Красный квадрат». Позже эту информацию официально подтвердили в пресс-службе телеканала. На «Первом канале» пообещали провести проверку по поводу случившегося. Кроме того, в связи с произошедшим «Первый канал» убрал из сетки вещания и не показал утром 27 апреля документальный фильм, посвященный последнему сезону проекта. Такое решение было принято ночью, подтвердил РБК источник на телеканале.