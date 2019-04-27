Путин назвал «страшилками» высокие расходы на паспорта для Донбасса

Сообщения о том, что выдача российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) окажется дорогой для российского бюджета, — «страшилки». Об этом заявил президент Владимир Путин, передает «РИА Новости».

​Он отметил, что объем средств на выдачу паспортов может составить 100 млрд руб. в течение нескольких лет. «Это не такая огромная сумма», — подчеркнул президент и добавил, что Россия предварительно провела необходимые расчеты.

Кроме того, рассказал Путин, Россия думает о том, чтобы в будущем предоставлять гражданство в упрощенном порядке для всех жителей Украины.​

Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения гражданства в среду, 24 апреля. Он говорил, что эта мера вызвана исключительно гуманитарными соображениями. После публикации указа Украина анонсировала обсуждение в ЕС новых санкций против России и заявила о подготовке собственных ограничений против Москвы.