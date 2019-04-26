Украина анонсировала обсуждение в ЕС новых санкций против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что глава МИД Литвы ​Линас Линкявичюс планирует обсудить возможные новые санкции против России во время заседания глав МИД Евросоюза. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Мы работаем над тем, чтобы построить международную ответственность. Линас будет говорить об этом во время следующего заседания министров иностранных дел ЕС», — сказал он.

Климкин добавил, что он и Линкявичюс сошлись во мнении, что против России необходимо ввести дополнительные секторальные и экономические санкции. Глава МИД Украины объяснил, что это вызвано упрощенной процедурой выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Линкявичюс осудил решение Москвы выдавать жителям непризнанных республик паспорта и отметил, что это является «вызывающим нарушением международного законодательства».