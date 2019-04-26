Спасатели локализовали пожар на территории завода «Красмаш»

Спасатели локализовали пожар в цехе на территории завода «Красмаш» в Красноярске. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Возгорание локализовали в 22:11 по местному времени (18:11 мск) на площади 20 тыс. кв. метров. В ведомстве отметили, что никто не погиб и не пострадал.

Ранее в МЧС сообщали, что площадь пожара достигла 24 тыс. кв. м. В министерстве добавляли, что угрозы распространения огня на другие объекты нет.

В результате возгорания частично обрушилась крыша. Пожару присвоили четвертый, наивысший уровень сложности.