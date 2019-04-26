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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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СМИ сообщили о недопуске в США эксперта по химоружию из России

Посольство США не выдало визу эксперту-консультанту генсека ООН от России, ​доктору биологических наук Дмитрию Поклонскому. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в российских госструктурах.

Поклонский должен был выступить на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, в ходе которого он планировал представить анализ доклада Организации по запрещению химоружия (ОЗХО). Он касался инцидента в сирийском городе Дума в апреле 2018 года. Выступление должно было состояться 25 апреля.

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Организация «Белые каски» сообщала, что в Думе 7 апреля прошлого года применили химическое оружие. Западные страны обвинили в этом правительство Сирии. Дамаск отрицает вину, а Россия поддерживает его позицию.

В ночь на 14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по сирийским объектам инфраструктуры. В коалиции заявили, что они были связаны с производством химоружия. В начале марта ОЗХО пришла к выводу, что во время атаки на сирийскую Думу использовался токсичный химикат, в котором содержится реактивный хлор.

Мандат ОЗХО был расширен, организацию наделили полномочиями по установлению виновных в применении химического оружия. Москва выступала против этих изменений.

Теги: Сирия, Совбез ООН, ОЗХО, химическое оружие
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