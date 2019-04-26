Посольство России связало приговор Бутиной с «параноидальной русофобией»

В посольстве России в США прокомментировали решение американского суда приговорить Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы. По словам дипломатов, в заключении продолжит находиться невиновный человек

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В сообщении российской дипмиссии, опубликованном на странице в социальной сети Facebook, приговор, вынесенный Марии Бутиной, назван «вопиющим беззаконием американской Фемиды». «С горечью констатируем, что в условиях параноидальной русофобии в США здравый смысл не возобладал», — заявили в посольстве.

Дипломаты уверены, что «американская юстиция заставила Бутину совершить самооговор», запугивая ее длительными сроками лишения свободы. Повлияли, как считают в посольстве, и неприемлемо жесткие тюремные условия, в которых содержалась россиянка.

«Бутина — политическая заключенная, жертва провокации спецслужб и произвольного применения репрессивных законодательных норм США. Требуем ее незамедлительного освобождения», — говорится в сообщении.

26 апреля суд согласился с доводами прокуратуры ​и приговорил Бутину к 18 месяцам лишения свободы. Ей зачтут время, которое она уже провела в тюрьме в ожидании решении суда. После отбытия оставшейся части срока Бутину депортируют. Таким образом, суд отказал в просьбе адвокатам, которые рассчитывали на высылку россиянки сразу после оглашения приговора.

Находившуюся в США по студенческой визе Бутину задержали в середине июля 2018 года. Ей было предъявлено обвинение в сговоре с целью работы иноагентом без лицензии, а также в реальной работе иноагентом с 2015 года.