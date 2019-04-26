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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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Захарова дала совет «захлебнувшемуся от возмущения» Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала заявления действующего президента Украины Петра Порошенко, который сказал, что Москва «перешла красные линии» после решения Владимира Путина предоставить право жителям Донбасса получать российское гражданство в упрощенном порядке. По словам Захаровой, Порошенко после публикации указа «захлебнулся от возмущения».

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что во время предвыборной кампании Порошенко заявлял, что его «оппонентом» являлся Путин. «Получается, что проиграл он выборы не кому-либо, а президенту России. Ну, все, Петр Алексеевич, теперь подчиняйтесь воле того, с кем, по вашим же словам, вы состязались и кому вы, по вашей же логике, проиграли», — написала Захарова.

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Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса 24 апреля. Согласно документу, процесс предоставления гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР будет упрощен. Теперь гражданство России смогут получить те люди, которые «постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Это сделано из «гуманитарных соображений».

Решение российского президента раскритиковал как Порошенко, так и штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского. В окружении последнего призвали усилить санкции в отношении Москвы.
Теги: Мария Захарова, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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