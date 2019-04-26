Постпред Сирии при ООН обвинил Турцию в поддержке террористов

Постпред Сирии при ООН обвинил Турцию в поддержке террористов

Постпред Сирии при ООН ​Башар Джаафари заявил, что турецкие разведслужбы поддерживают террористов в сирийской провинции Идлиб. Об этом он сообщил по итогам переговоров в Нур-Султане, передает ТАСС.

«Это еще одна форма терроризма», — сказал он.

Он заявил, что Турция поддерживает террористическую группировку ​«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра», запрещена в России). По его словам, они составляют 85% террористов в Идлибе.

Джаафари заявил, что Турция также передала террористам реактивные системы с отравляющими веществами, чтобы те использовали их против гражданского населения и армии Сирии.