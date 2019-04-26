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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Постпред Сирии при ООН обвинил Турцию в поддержке террористов

Постпред Сирии при ООН ​Башар Джаафари заявил, что турецкие разведслужбы поддерживают террористов в сирийской провинции Идлиб. Об этом он сообщил по итогам переговоров в Нур-Султане, передает ТАСС.

«Это еще одна форма терроризма», — сказал он.

Он заявил, что Турция поддерживает террористическую группировку ​«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра», запрещена в России). По его словам, они составляют 85% террористов в Идлибе.

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Джаафари заявил, что Турция также передала террористам реактивные системы с отравляющими веществами, чтобы те использовали их против гражданского населения и армии Сирии.

25 и 26 апреля в Нур-Султане проходят переговоры по урегулированию ситуации в Сирии. В них приняли участие представители России, Сирии, Турции и Ирана. Накануне спецпредставитель российского лидера по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что авиация продолжит точечные удары по террористам в Идлибе. Он отметил, что при этом необходимо обеспечить безопасность мирного населения.

В сентябре 2018 года президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать демилитаризованную зону глубиной 15–20 км вдоль линии соприкосновения в Идлибе.

Теги: Сирия, Турция, боевики
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Путин и Эрдоган договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону
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