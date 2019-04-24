Генштаб России назвал число уничтоженных в Сирии боевиков

С 2015 года более 90 тыс. боевиков было уничтожено сирийской армией при поддержке российской авиации в Сирии. Об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов, передает ТАСС.

«В ходе операции уничтожено более 90 тысяч боевиков международных террористических организаций», — сообщил он в ходе Международной конференции по безопасности, которая проходит в Москве.

По его словам, разгром террористических формирований на территории Сирии завершен «совместными усилиями всех заинтересованных сторон», основная заслуга в деле уничтожения боевиков принадлежит сирийской армии.

В октябре 2018 года глава Минобороны России Сергей Шойгу говорил, что во время операции России в Сирии были уничтожены более 87,5 тыс. боевиков.

Военный конфликт в Сирии длится с 2011 года, Россия в 2015 году начала участвовать в боевых действиях на стороне сил сирийского президента Башара Асада. О выводе российской группировки из Сирии Владимир Путин объявил в конце 2017 года. Сейчас постоянная группа военных из России находится в порте Тартус и на авиабазе Хмеймим.