Спецпредставитель Путина заявил о продолжении ударов по боевикам в Идлибе

Спецпредставитель Путина заявил о продолжении ударов по боевикам в Идлибе

Точечные удары по террористам в сирийском Идлибе будут продолжены, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, передает «РИА Новости».

По его словам, удары авиации по объектам в Идлибе наносятся исключительно для уничтожения террористических группировок, эти операции выверены и проводятся без ущерба для местных жителей.

«Такие точечные и выверенные операции, удары будут продолжаться. Но во главу угла мы ставим безопасность мирных граждан», — сказал Лаврентьев.

В марте «Коммерсантъ» писал, что ВКС России атаковали объекты боевиков в провинции Идлиб. По данным издания, точечные авиаудары были нанесены в окрестностях населенного пункта Джиср-эш-Тугур, они были согласованы с Турцией и стали ответом на нарушение террористами режима деэскалации. В Минобороны эти сведения опровергли.