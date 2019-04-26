Экс-сотрудника «банковского» отдела ФСБ обвинили в хищении 490 млн руб.

Бывшего сотрудника «банковского» отдела ФСБ Дмитрия Фролова обвинили в хищении 490 млн руб., сообщает корреспондент РБК из Басманного суда Москвы.

Следователь в суде рассказал, что в 2011 году Фролов убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн руб. При этом он действовал в составе преступной группы.

Он добавил, что за это Фролов пообещал предотвратить уголовное преследование потерпевшего. После того, как он получил права на имущество, его распределили между участниками преступной группы. Следователь добавил, что экс-сотрудник ФСБ не признал вину.​ Он добавил, что Фролов в настоящее время работает в нефтегазовой компании.

Бывшим сотрудникам 2-го отдела «банковского» управления «К» ФСБ Дмитрию Фролову и Андрею Васильеву предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Ранее начальника отдела Кирилла Черкалина арестовали на два месяца. Его обвинили в получении взяток в особо крупном размере.