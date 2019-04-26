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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Экс-сотрудника «банковского» отдела ФСБ обвинили в хищении 490 млн руб.

Бывшего сотрудника «банковского» отдела ФСБ Дмитрия Фролова обвинили в хищении 490 млн руб., сообщает корреспондент РБК из Басманного суда Москвы.

Следователь в суде рассказал, что в 2011 году Фролов убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн руб. При этом он действовал в составе преступной группы.

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Он добавил, что за это Фролов пообещал предотвратить уголовное преследование потерпевшего. После того, как он получил права на имущество, его распределили между участниками преступной группы. Следователь добавил, что экс-сотрудник ФСБ не признал вину.​ Он добавил, что Фролов в настоящее время работает в нефтегазовой компании.

Бывшим сотрудникам 2-го отдела «банковского» управления «К» ФСБ Дмитрию Фролову и Андрею Васильеву предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Ранее начальника отдела Кирилла Черкалина арестовали на два месяца. Его обвинили в получении взяток в особо крупном размере.

Источник РБК отмечал, что Фролова и Васильева уволили «по компрометирующим обстоятельствам». Собеседник отмечал, что 2-й отдел занимается контрразведкой по финансовому и банковскому направлениям.

Теги: ФСБ России, Хищение, обвинение
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