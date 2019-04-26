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Бывших сотрудников «банковского» отдела ФСБ обвинили в мошенничестве

Следствие направило в Басманный суд ходатайства об аресте на два месяца Дмитрия Фролова и Андрея Васильева — бывших сотрудников 2-го отдела «банковского» управления «К», передает корреспондент РБК.

Им предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Рассмотрение ходатайства назначено на пятницу, 26 апреля.

Общество
Главу «банковского» отдела ФСБ арестовали

Ранее был задержан начальник отдела Кирилл Черкалин по подозрению в получении крупных взяток. В отношении него также решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Как рассказал источник РБК в правоохранительных органах, 2-й отдел внутри управления «К» занимается контрразведкой по финансовому и банковскому направлению и отвечает в том числе за взаимодействие с Росфинмониторингом. Фролов и Васильев были уволены из отдела и с военной службы в целом ​«по компрометирующим обстоятельствам».

Источник РБК отмечал, что Фролова заподозрили в создании обнальных площадок и уволили пять лет назад, однако первоначально доказать его вину не удавалось. Позднее Черкалин пришел на место Фролова.

Теги: ФСб, арест, обвинение
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