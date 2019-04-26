Глава Минприроды анонсировал выпуск косаток на волю в течение месяца

Судьба косаток и белух, которые содержатся в бухте Средняя, окончательно решится в середине мая, когда будет созвана итоговая рабочая группа. Выпустить животных на волю должны в течение месяца-полутора, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.

«Мы обязательно в течение месяца-полутора станем свидетелями выпуска косаток, но по количеству не могу сказать», — сказал он, подчеркнув, что пока неизвестно, сколько именно животных будет выпущено на волю.

По его словам, косаток могут выпустить непосредственно в районе их содержания.

«У науки появилась версия, которая говорит о том, что, возможно, и не придется нам куда-либо косаток увозить», — отметил он.

По словам министра, в это время происходит миграция рыб, за которыми пойдут нерпы — основной корм косаток. «В этот момент было бы менее болезненно отпустить их, чтобы они прямо за этими косяками и двинулись», — добавил Кобылкин.