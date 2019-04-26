Глава Приморья назвал «Катюшу» одной из любимых песен Ким Чен Ына

Глава Приморья назвал «Катюшу» одной из любимых песен Ким Чен Ына

Глава Приморского края Олег Кожемяко назвал любимые русские песни северокорейского лидера Ким Чен Ына, который с 24 по 26 апреля находился во Владивостоке на переговорах с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает «РИА Новости».

В числе любимых песен лидера КНДР — «Катюша», «Вечер на рейде» и «Миллион алых роз». По мнению Ким Чен Ына, эти композиции мелодичные и душевные.

«Песня «Катюша» традиционно любимая, символизирует начало нашей дружбы, тяжелых времен, когда мы помогали друг другу», — пояснил Кожемяко.

В день отъезда из России Ким Чен Ын вместе с Кожемяко пообедал в ресторане «Лесная заимка». Лидера Северной Кореи угостили мясом изюбря, косули, медведя и кабана.