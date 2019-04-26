Глава Приморья назвал «Катюшу» одной из любимых песен Ким Чен Ына

Глава Приморского края Олег Кожемяко назвал любимые русские песни северокорейского лидера Ким Чен Ына, который с 24 по 26 апреля находился во Владивостоке на переговорах с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает «РИА Новости».
В числе любимых песен лидера КНДР — «Катюша», «Вечер на рейде» и «Миллион алых роз». По мнению Ким Чен Ына, эти композиции мелодичные и душевные.
«Песня «Катюша» традиционно любимая, символизирует начало нашей дружбы, тяжелых времен, когда мы помогали друг другу», — пояснил Кожемяко.
В день отъезда из России Ким Чен Ын вместе с Кожемяко пообедал в ресторане «Лесная заимка». Лидера Северной Кореи угостили мясом изюбря, косули, медведя и кабана.