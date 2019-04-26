Евросоюз и Япония потребовали от КНДР ликвидировать ядерное оружие

В Брюсселе прошел саммит ЕС — Япония, по итогам которого японский премьер-министр Синдзо Абэ, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск призвали Северную Корею полностью отказаться от ядерного оружия, ликвидировав его. Об этом говорится в итоговой декларации, опубликованной на сайте Евросовета.

«Мы также выражаем нашу совместную приверженность по решению вопросов полного, поддающегося проверке и необратимого уничтожения Северной Кореей ядерного и другого вида оружия массового уничтожения, а также программы по созданию баллистических ракет всех диапазонов», — говорится в документе.

Помимо этого Абэ, Юнкер и Туск поддержали переговоры в нормандском формате по теме конфликта на востоке Украины, а также вновь обвинили Россию в аннексировании Крыма и напряженности в Керченском проливе.

28 февраля президент США Дональд Трамп ​передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи. В соответствии с ним Пхеньян должен был взять на себя обязательство передать все свои наработки по созданию ядерного оружия американской стороне, а также уничтожить баллистические ракеты, допустить на свою территорию американских и международных наблюдателей.