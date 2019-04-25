NASA сообщило о сбое системы очистки воздуха на МКС

На МКС произошло отключение экспериментальной установки по удалению углекислого газа Life Support Rack (LSR), сообщается в блоге NASA.

По данным космического управления, после обновления параметров системы устройство продолжило работать как обычно. Уточняется, что ввод LSR в действие ненадолго был прерван из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации в пристыкованном к МКС американском грузовом корабле Cygnus.

LSR удаляет из атмосферы станции углекислый газ и восстанавливает до 50% кислорода. Как уточняет NASA, устройство будет работать на МКС менее одного года в целях проверки надежности технологии для использования ее в последующих миссиях.

Установка была доставлена на МКС японским грузовым кораблем HTV-7 осенью 2018 года.