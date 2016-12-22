«Роскосмос» сообщил о сбое компьютера на МКС

В работе компьютера на российском сегменте МКС произошел сбой, сообщил «Роскосмос». Однако ремонт технике не потребуется, уверяет пресс-служба госкорпорации — нужно просто перезапустить компьютер

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Один из трех компьютеров, отвечающих за управление на российском сегменте Международной космической станции (МКС), вышел из строя. Сообщение об этом размещено на сайте «Роскосмоса».

«Пропала так называемая программная готовность одного из трех компьютеров на МКС, иными словами — произошел сбой программы», — говорится в сообщении.

Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск, добавили в госкорпорации.

По сообщению «Роскосмоса», «штатная циклограмма позволяет [МКС] бесконечно долго летать и на двух каналах», однако в четверг компьютер все же перезагрузят — «для уверенности в надежности ноябрьской стыковки с кораблем «Прогресс». «Менять компьютер необходимости нет», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее о том, что в работе компьютера на МКС произошел сбой, со ссылкой на источник в американских органах контроля за МКС сообщил «Интерфакс».

«Зафиксирован отказ через снятие готовности одного из трех компьютеров, управляющих российским сегментом МКС в модуле «Звезда», — заявил собеседник агентства.

По словам источника, к настоящем моменту работу компьютера восстановить не удалось. При этом он отметил, что два других компьютера управления работают в штатном режиме.​

11 октября стартовавшая с космодрома «Байконур» ракета «Союз-ФГ», которая должна была вывести ​пилотируемый корабль «Союз МС-10» к МКС, потерпела крушение. Нештатная ситуация была зафиксирована спустя 119 секунд после старта. Находившимся на борту корабля российскому космонавту Алексею Овчинину и астронавту NASA Нику Хейгу удалось спастись.

Авария ракеты «Союз-ФГ» стала первой в отечественной пилотируемой космонавтике за последние 35 лет. Направлявшиеся к МКС россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг остались живы. Капсула с ними вовремя отделилась от носителя и приземлилась в казахстанской степи.