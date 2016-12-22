Компьютер на российском сегменте МКС перезагрузили после сбоя

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) перезагрузили компьютер, в работе которого накануне, 6 ноября, произошел сбой, рассказал в Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«В 12:04:50 мск рестарт ЦВМ на борту МКС проведен. Трехканальная конфигурация восстановлена», — написал Рогозин.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали о неполадках в работе одного из трех компьютеров, отвечающих за управление российского сегмента МКС. В госкорпорации отметили, что для работы космической станции достаточно и двух компьютеров, но чтобы стыковка с кораблем «Прогресс» в ноябре прошла надежно, компьютер решили перезагрузить.

Запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-10» к МКС запланирован на 16 ноября. Он доставит на космическую станцию топливо, системы дозаправки, воду и сжатые газы, уточнили в «Роскосмосе».

Это будет первый запуск с использованием ракеты-носителя «Союз-ФГ» после аварии 11 октября. Тогда россиянину Алексею Овчинину и американцу Нику Хейгу, которые должны были отправиться на МКС, пришлось эвакуироваться в спасательной капсуле. В «Роскосмосе» заявили, что причиной аварии стали нарушения, которые допустили во время сборки ракеты на «Байконуре».