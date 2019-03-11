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Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
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Война в Сирии ,  
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Минобороны опровергло информацию об авиаударах по Идлибу

Информация о том, что авиация ВКС России нанесла точечные удары по целям в сирийской провинции Идлиб, «абсолютно не соответствует действительности». Об этом сообщили в Минобороны, передают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на военное ведомство.

Минобороны подчеркнуло, что российская авиация «никаких ударов по целям в зоне деэскалации Идлиб не наносила».

О том, что ВКС России атаковали объекты боевиков в сирийской провинции, ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на военные источники. По информации издания, точечные авиаудары были нанесены 9 марта по северо-западной части Идлиба в окрестностях населенного пункта Джиср-эш-Шугур (в 55 км от Хмеймима). Действия были согласованы с Турцией и стали ответом на нарушение террористами режима деэскалации, пишет газета.

Издание также отмечает, что российское военное ведомство официально не сообщало об обстрелах, однако в бюллетене Минобороны от 10 марта говорится, что и Россия, и Турция зафиксировали в ряде провинций, в том числе Идлибе, случаи нарушения режима прекращения огня.

17 сентября 2018 года в Сочи после переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана было объявлено о решении создать в сирийской провинции демилитаризованную зону. Как позднее заявили в Иране, это предотвратило войну в Идлибе дипломатическими методами.

Теги: Минобороны, Сирия, Идлиб, авиаудары
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