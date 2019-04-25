Макаревич объяснил ненависть политиков к Зеленскому

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич объяснил в Facebook, почему «профессиональные политики» негативно относятся к победе на президентских выборах на Украине артиста Владимира Зеленского.

«Одна вещь объединяет бывшую украинскую и нынешнюю нашу власть в ненависти к Зеленскому: это, значит, любой шутник может выскочить как черт из табакерки и с ходу набрать 70 процентов? На чем же тогда мы, профессионалы, держимся?» — написал музыкант.

Зеленский победил по итогам второго тура выборов, набрав 73,22% голосов избирателей. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.