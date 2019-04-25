ФАС одобрила сделку по покупке Мордашовым 42% сети гипермаркетов «Лента»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по покупке «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова (основной актив — компания «Северсталь») 41,91% сети гипермаркетов «Лента» у TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора «Ленты» Германа Тинга.

Уточняется, что миноритарии должны получить обязательное предложение по выкупу акций не позднее 1 мая.

Согласно сообщению «Севергрупп» от начала апреля, «Севергрупп» купит 34,44% сети у Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group) и еще 7,47% — у ЕБРР. Общая сумма сделки оценивается примерно в $729 млн. Директорам и менеджменту принадлежит 0,63% «Ленты», в свободном обращении находится 57,22%.

Позднее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что группа миноритарных инвесторов собирается попросить совет директоров «Ленты» остановить продажу компании Мордашову. Миноритарии, по данным газеты, планируют рассмотреть предложение сети «Магнит» (она тоже претендует на покупку «Ленты»), но только если она готова повысить ставку и заплатить больше.