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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Спутница Мамаева назвала причину драки футболистов с водителем

Ссора между водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком и футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным произошла из-за инцидента с подругой Мамаева и перепалкой, которая произошла после этого. Об этом заявила следователю гражданка Литвы Александра Поздняковиене, которая в момент конфликта сопровождала Мамаева. Ее показания прокурор зачитала в понедельник на заседании суда по делу спортсменов, сообщает «Медиазона».

По данным издания, показания свидетельницы были оглашены «по согласию сторон». Согласно показаниям, Поздняковиене встретилась с футболистами на вокзале в Москве, отправились в кафе, а позже — в клуб. По словам девушки, у клуба она увидела белый Mercedes, который приняла за такси, вызванный кем-то из компании, поэтому села в машину.

«Я спросила: «Вы водитель Кокорина?» — «Я таких петухов не вожу», — зачитала прокурор показания свидетельницы. Поздняковиене также сообщила, что в тот момент Павел Мамаев открыл дверь автомобиля и сообщил, что она ошиблась машиной. После этого девушка передала футболисту содержание разговора с водителем, после чего видела из машины «какую-то потасовку». В драке, по ее словам, участвовали подсудимые и «какие-то девушки».

«Как закончился данный инцидент, я не видела», — говорится в протоколе допроса свидетельницы.

Сам Соловчук, который был допрошен ранее, заявлял, что Поздняковиене действительно села к нему в автомобиль, но утверждал, что «вел себя корректно и вежливо».

Общество
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

В октябре 2018 года нападающий «Зенита» Александр Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий, играющий в любительской футбольной лиге, стали участниками двух драк в Москве. Следствие утверждает, что они избили водителя одной из ведущих «Первого канала», а также главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Также они ударили гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, которые пытался вмешаться в конфликт спортсменов с Паком.

Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев
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