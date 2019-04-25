Путин напомнил о попытках Порошенко «нагнуть» Донбасс

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,89 +0,56 EUR Бирж. 72,21 +0,45 Brent 74,97 +0,73% USD Нал. 65,29 64,34 EUR Нал. 72,67 71,70 USD ЦБ 64,68 +0,70 EUR ЦБ 72,11 +0,40 EUR/USD 1,1127 -0,0029 BTC/USD Бирж. 5 485,40 +9,20 IMOEX 2 576,76 -0,09% RTSI 1 250,95 -1,03% DJIA 26 597,05 -0,22% Nasdaq 8 102,02 -0,23%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 64,68 (+0,7) Quote, 12:10
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 72,11 (+0,4) Quote, 12:10
Медведев сообщил о присылаемых ему в соцсети жалобах на долги по зарплате Общество, 15:54 Суд отказал экс-губернатору Белых в отсрочке выплаты штрафа в 48 млн руб. Общество, 15:52 Герман Гаврилов, Roistat: как разрушить миф о стереотипном айтишнике «РБК Стиль» и HENDERSON‎, 15:45 Медведев поручил премировать врачей за выявление рака Общество, 15:45 Медведев на втором теннисном турнире подряд дошел до четвертьфинала Спорт, 15:37 Козак назвал сроки поступления качественной нефти в Белоруссию Бизнес, 15:37 Мамаев в суде заявил о добровольной явке к следователю Общество, 15:27 Мамаев заявил об оскорбительном значении слова «петух» Общество, 15:26 НОВАТЭК раскрыл сумму сделки по продаже Total 10% в «Арктик СПГ-2» Бизнес, 15:26 Путин напомнил о попытках Порошенко «нагнуть» Донбасс Политика, 15:25 Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника Общество, 15:16 ДНР упростит пересечение границы с Россией после указа Путина о паспортах Политика, 15:12 ЕС осудил указ Путина о выдаче паспортов жителям Донбасса Политика, 15:11 Производитель горящих машин: как Tesla потеряла $702 млн за три месяца Quote, 15:04
Политика ,  
0 
Путин напомнил о попытках Порошенко «нагнуть» Донбасс

Президент России Владимир Путин напомнил о предпринимавшихся режимом Петра Порошенко попытках «нагнуть» Донбасс. Об этом Путин заявил, комментируя претензии действующего президента Украины, назвавшего указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР попыткой аннексии.

Выступая перед журналистами после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, Путин напомнил о том, как Порошенко продвигал идею введения на территорию вышедших из-под контроля Киева районов Донбасса миротворцев ООН «для охраны, обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ».

«Мы согласились. Тут же отказались наши украинские партнеры, потребовали большего, потребовали, чтобы там вообще все было передано под контроль сил ООН. Это отдельная тема, это можно обсуждать. Но это не стремление к решению вопроса путем диалога с людьми, которые проживают на этих территориях. Это все попытки так или иначе «нагнуть», «наклонить», с помощью каких-то силовых акций прямого характера либо косвенного решить эти вопросы, решить проблему, по сути дела, легитимности власти, источником которой является государственный переворот», — сказал Путин.

Политика
Киев обратился в ООН из-за указа Путина о паспортах для жителей ДНР и ЛНР

Президент России подчеркнул, что подписанный им указ имеет «чисто гуманитарный характер» и призван помочь людям, лишенным Киевом «элементарных человеческих прав». «Ну, конечно, мы не можем на это спокойно смотреть. Но мы далеки от того, чтобы кого-то провоцировать», — заверил Путин.

​Указ об упрощении процедуры предоставления гражданства жителям «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» Путин подписал 24 апреля. После этого действующий президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в торпедировании мирного процесса в Донбассе.

Теги: Донбасс, Петр Порошенко, Владимр Путин
Материалы по теме
Вместо поздравления: зачем Москва начинает раздачу паспортов в Донбассе
Политика
Путин удивился реакции Киева на выдачу паспортов жителям Донбасса
Политика
ЕС осудил указ Путина о выдаче паспортов жителям Донбасса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter