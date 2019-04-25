Путин напомнил о попытках Порошенко «нагнуть» Донбасс

Президент России Владимир Путин напомнил о предпринимавшихся режимом Петра Порошенко попытках «нагнуть» Донбасс. Об этом Путин заявил, комментируя претензии действующего президента Украины, назвавшего указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР попыткой аннексии.

Выступая перед журналистами после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, Путин напомнил о том, как Порошенко продвигал идею введения на территорию вышедших из-под контроля Киева районов Донбасса миротворцев ООН «для охраны, обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ».

«Мы согласились. Тут же отказались наши украинские партнеры, потребовали большего, потребовали, чтобы там вообще все было передано под контроль сил ООН. Это отдельная тема, это можно обсуждать. Но это не стремление к решению вопроса путем диалога с людьми, которые проживают на этих территориях. Это все попытки так или иначе «нагнуть», «наклонить», с помощью каких-то силовых акций прямого характера либо косвенного решить эти вопросы, решить проблему, по сути дела, легитимности власти, источником которой является государственный переворот», — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что подписанный им указ имеет «чисто гуманитарный характер» и призван помочь людям, лишенным Киевом «элементарных человеческих прав». «Ну, конечно, мы не можем на это спокойно смотреть. Но мы далеки от того, чтобы кого-то провоцировать», — заверил Путин.