Медведев разрешил проходить диспансеризацию в вечерние часы и по субботам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому медосмотр и диспансеризацию можно будет проходить не только днем, но и в вечерние часы, и по субботам. Документ опубликован на сайте правительства.

Постановление вносит изменения в Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. «Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилактический медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации», — говорится в документе. Как отмечается, власти субъектов должны организовать возможность прохождения медосмотра или диспансеризации в том числе вечером и в субботу, а также дистанционную запись на исследования.

Кроме того, в соответствии с постановлением, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, смогут получить ее вне зависимости от региона проживания. При этом субъект, в котором зарегистрирован гражданин, должен будет возместить региону, где была фактически оказана медпомощь, затраты на ее оказание и оказание паллиативной помощи.

Также постановлением установлены предельные сроки установления диагноза по онкологическим заболеваниям. «Сроки установления диагноза онкологического заболевания не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения исследований», — говорится в постановлении.