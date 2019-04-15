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Медведев разрешил проходить диспансеризацию в вечерние часы и по субботам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому медосмотр и диспансеризацию можно будет проходить не только днем, но и в вечерние часы, и по субботам. Документ опубликован на сайте правительства.

Постановление вносит изменения в Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. «Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилактический медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации», — говорится в документе. Как отмечается, власти субъектов должны организовать возможность прохождения медосмотра или диспансеризации в том числе вечером и в субботу, а также дистанционную запись на исследования.

Кроме того, в соответствии с постановлением, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, смогут получить ее вне зависимости от региона проживания. При этом субъект, в котором зарегистрирован гражданин, должен будет возместить региону, где была фактически оказана медпомощь, затраты на ее оказание и оказание паллиативной помощи.

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Также постановлением установлены предельные сроки установления диагноза по онкологическим заболеваниям. «Сроки установления диагноза онкологического заболевания не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения исследований», — говорится в постановлении.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон о паллиативной помощи. В соответствии с документом, паллиативная помощь была определена как комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни неизлечимо больных людей и облегчение боли. Для обезболивания документом предусматривается использование «наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов».

В конце 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила гарантировать оплачиваемые отпуска для прохождения диспансеризации всем работающим россиянам. Ранее был принят закон, гарантирующий выходной для прохождения диспансеризации гражданами предпенсионного возраста.

Теги: диспансеризация, Дмитрий Медведев, Онкозаболевания
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