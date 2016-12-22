Госдума приняла закон о выходных для диспансеризации

Госдума в третьем чтении приняла поправки в Трудовой кодекс, которые предусматривают выходные дни на прохождение диспансеризации. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Согласно федеральному закону, каждый год россиянам предпенсионного возраста и работающим пенсионерам будут выделять два рабочих дня на прохождение диспансеризации.

Остальным работникам будут предоставлять один выходной день в три года на прохождение обследования с сохранением работы и заработка. Для прохождения диспансеризации необходимо будет подать заявление и согласовать день с работодателем. Теперь закон должен одобрить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин, после чего он вступит в силу 1 января 2019 года.

Комитет Госдумы по охране здоровья начал подготовку поправок в ТК, касающихся выходного дня для прохождения диспансеризации, еще в апреле 2015 года. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в феврале 2016 года представители «Единой России» Андрей Исаев и Николай Герасименко. В первом чтении документ приняли 18 июля 2018 года.

В начале сентября в Госдуму внесли президентские поправки к пенсионной реформе. В пакет поправок от единороссов также добавили проведение ежегодной диспансеризации для людей предпенсионного возраста.