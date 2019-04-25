Ким Чен Ын помахал Путину из окна машины после завершения саммита

Глава КНДР Ким Чен Ын помахал президенту России Владимиру Путину из окна своего автомобиля, который отъезжал с места проведения торжественного приема, пишет Reuters.

После приема российский президент лично проводил северокорейского лидера, они несколько минут поговорили на крыльце здания, после чего глава КНДР на автомобиле покинул место переговоров, уточняет «РИА Новости».

В четверг, 25 апреля, стороны провели саммит в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета на острове Русский, который продлился три с половиной часа. Лидеры двух стран сначала побеседовали в формате «один на один», а затем продолжили встречу с участием членов делегаций. Это первый госвизит главы КНДР в Россию.