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PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Ким Чен Ын помахал Путину из окна машины после завершения саммита

Глава КНДР Ким Чен Ын помахал президенту России Владимиру Путину из окна своего автомобиля, который отъезжал с места проведения торжественного приема, пишет Reuters.

После приема российский президент лично проводил северокорейского лидера, они несколько минут поговорили на крыльце здания, после чего глава КНДР на автомобиле покинул место переговоров, уточняет «РИА Новости».

Политика
Путин предложил тост за здоровье Ким Чен Ына

В четверг, 25 апреля, стороны провели саммит в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета на острове Русский, который продлился три с половиной часа. Лидеры двух стран сначала побеседовали в формате «один на один», а затем продолжили встречу с участием членов делегаций. Это первый госвизит главы КНДР в Россию.

Политика
Саммит Путина и Ким Чен Ына продлился три с половиной часа

По словам Путина, обсуждались сложившаяся на Корейском полуострове ситуация и шаги для ее улучшения, а также перспективы двусторонних связей России и КНДР. Итоговых документов подписано не было. После официальных переговоров состоялся торжественный прием, на котором Путин в том числе предложил тост за здоровье Ким Чен Ына.

Теги: Владимир Путин, Ким Чен Ын, рука
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