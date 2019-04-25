Саммит Путина и Ким Чен Ына продлился три с половиной часа

Саммит Путина и Ким Чен Ына продлился три с половиной часа

Первая встреча президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына продлилась три с половиной часа, передает «РИА Новости».

Переговоры начались около 07:00 мск, лидеры двух стран сначала побеседовали в формате «один на один», а затем продолжили встречу с участием членов делегаций.

По словам Путина, в первой части встречи они с Ким Чен Ыном обсуждали сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию и шаги для ее улучшения. Другой темой беседы стали перспективы двусторонних связей России и КНДР. Ким Чен Ын заявил, что переговоры тет-а-тет были содержательными. С глазу на глаз лидеры стран общались два часа, хотя изначально планировалось, что эта часть встречи продлится 50 минут.

Ким Чен Ын начал свой первый визит в Россию 24 апреля, в страну он приехал на бронепоезде. Путин стал шестым мировым лидером, встретившимся с действующим главой КНДР.