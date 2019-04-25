Саммит Путина и Ким Чен Ына продлился три с половиной часа

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,79 +0,47 EUR Бирж. 72,14 +0,38 Brent 75,18 +1,01% USD Нал. 65,16 64,24 EUR Нал. 72,64 71,67 USD ЦБ 63,98 +0,19 EUR ЦБ 71,72 -0,03 EUR/USD 1,1133 -0,0023 BTC/USD Бирж. 5 453,56 -22,64 IMOEX 2 571,24 -0,30% RTSI 1 250,02 -1,10% DJIA 26 597,05 -0,22% Nasdaq 8 102,02 -0,23%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 63,98 (+0,19) Quote, 24 апр, 14:34
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 71,72 (-0,03) Quote, 24 апр, 14:34
Египет продлил режим ЧП в стране на три месяца Общество, 11:22 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 11:16 Рада приняла закон об исключительности украинского языка Политика, 11:08 Большими силами. Mazda6 2,5T против Toyota Camry 3,5 Авто, 11:06 Банк «Восточный» получил убыток из-за резервов по проблемным активам Финансы, 11:02 Мэрия объяснила превышение уровня сероводорода на юго-востоке Москвы Общество, 11:02 В Москве 16-летняя девушка погибла под поездом на красной ветке метро Общество, 10:55 Синоптики пообещали резкое похолодание в Москве перед праздниками Общество, 10:55 Нарышкин заявил о «кромсании» Венесуэлы западными странами Политика, 10:52 Саммит Путина и Ким Чен Ына продлился три с половиной часа Политика, 10:52 Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $75 за баррель Экономика, 10:49 Почему Россия не готова к созданию криптодолин Крипто, 10:47 В Тверской области в результате ДТП с автобусом пострадали шесть человек Общество, 10:35 Только для своих: как перестать тратить деньги на лишнюю рекламу РБК и МегаФон, 10:35
Политика ,  
0 
Саммит Путина и Ким Чен Ына продлился три с половиной часа

Первая встреча президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына продлилась три с половиной часа, передает «РИА Новости».

Переговоры начались около 07:00 мск, лидеры двух стран сначала побеседовали в формате «один на один», а затем продолжили встречу с участием членов делегаций.

Фотогалерея 
Против культа и долгов: куда ездили и с кем встречались лидеры КНДР

По словам Путина, в первой части встречи они с Ким Чен Ыном обсуждали сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию и шаги для ее улучшения. Другой темой беседы стали перспективы двусторонних связей России и КНДР. Ким Чен Ын заявил, что переговоры тет-а-тет были содержательными. С глазу на глаз лидеры стран общались два часа, хотя изначально планировалось, что эта часть встречи продлится 50 минут.

Ким Чен Ын начал свой первый визит в Россию 24 апреля, в страну он приехал на бронепоезде. Путин стал шестым мировым лидером, встретившимся с действующим главой КНДР.

Теги: Владимир Путин, Ким Чен Ын
Материалы по теме
Путин раскрыл содержание первой части переговоров с Ким Чен Ыном
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter