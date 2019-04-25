Консилиум ученых назвал сроки освобождения косаток из «китовой тюрьмы»

Косаток и белух могут выпустить из «китовой тюрьмы» на северо-западе Охотского моря не ранее июня 2019 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на секретаря итогового консилиума, заседание которого состоялось 25 апреля во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин ранее рассказал, что в бухте Средней Приморского края на месте «китовой тюрьмы» будет создан центр реабилитации для больных, раненых и отбившихся от стаи морских млекопитающих.

Он подчеркнул, что в «китовой больнице» не будет закрытых вольеров — животные будут находиться в естественных условиях.

На сайте Минприроды сообщается, что 26 апреля глава Минприроды и директор ВНИРО объявят итоги консилиума по состоянию косаток и белух.