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Команда Кусто передала Минприроды отчет по «китовой тюрьме» в Приморье

Команда французского исследователя, председателя общества «Будущее океана» Жан-Мишеля Кусто подготовила и передала в Министерство природных ресурсов и экологии предварительный отчет, в котором говорится, что препятствий для выпуска на волю косаток и белух, находящихся в бухте Средней в Приморье, нет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на одного из троих российских участников команды Кусто Григория Цидулко.

По его словам, этот отчет был сделан, когда Кусто приезжал в Россию. «Мы поработали на этой базе и написали предварительный отчет. Уже несколько дней он находится в Минприроды России и администрации Приморья — он передан на прошлой неделе», — рассказал Цидулко.

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Он отметил, что пока обратной связи от государственных органов не последовало. «Дальше мы не вольны принимать решения в отношении животных, это юрисдикция госорганов», — заключил член команды Кусто.

Итоговый консилиум, на котором будет рассмотрен этот отчет, по предварительным данным, состоится 25 апреля во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в Москве, заявил «РИА Новости» руководитель организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

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О том, что в приморской бухте Средняя находятся несколько десятков косаток и белух, выловленных в период с июля по сентябрь 2018 года, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда сообщалось, что животные содержатся в очень небольших по размеру морских вольерах, которые называли «китовой тюрьмой». По факту незаконного отлова и жестокого обращения с животными были возбуждены уголовные дела. Президент России Владимир Путин поручил заняться ситуацией Генеральной прокуратуре, Минсельхозу и Минприроды.

Теги: косатка, белуха, ученые, отчет, Минприроды РФ, Приморье
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