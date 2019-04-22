Команда Кусто передала Минприроды отчет по «китовой тюрьме» в Приморье

Команда французского исследователя, председателя общества «Будущее океана» Жан-Мишеля Кусто подготовила и передала в Министерство природных ресурсов и экологии предварительный отчет, в котором говорится, что препятствий для выпуска на волю косаток и белух, находящихся в бухте Средней в Приморье, нет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на одного из троих российских участников команды Кусто Григория Цидулко.

По его словам, этот отчет был сделан, когда Кусто приезжал в Россию. «Мы поработали на этой базе и написали предварительный отчет. Уже несколько дней он находится в Минприроды России и администрации Приморья — он передан на прошлой неделе», — рассказал Цидулко.

Он отметил, что пока обратной связи от государственных органов не последовало. «Дальше мы не вольны принимать решения в отношении животных, это юрисдикция госорганов», — заключил член команды Кусто.

Итоговый консилиум, на котором будет рассмотрен этот отчет, по предварительным данным, состоится 25 апреля во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в Москве, заявил «РИА Новости» руководитель организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.