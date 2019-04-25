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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Нарышкин заявил о «кромсании» Венесуэлы западными странами

Власти США раздувают гражданский конфликт в Венесуэле и провоцируют гуманитарную катастрофу, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

«Яркий пример — ситуация в Венесуэле, которую цинично кромсают по тем же лекалам, что Ливию и Сирию», — сказал он, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

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России необходимо продолжать диалог с западными странами, чтобы «не допустить окончательного распада действующей международной системы», полагает глава СВР, уходить в самоизоляцию Москве не стоит.

«К сожалению, даже в тех сферах, где подобные переговоры ведутся, таких как борьба с терроризмом или информационная безопасность, западные партнеры продолжают держать в кармане зажатую фигу», — сказал он.

В мире растет риск случайных конфликтов, вызванных односторонними действиями, добавил Нарышкин.

На конференцию, на которой выступает глава СВР, должен был приехать министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес, однако визит не состоялся. Посол Венесуэлы в Москве не назвал причины его отмены.

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В латиноамериканской стране продолжается политический кризис. В конце января, после церемонии инаугурации президента Николаса Мадуро, спикер парламента страны Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Его признали США и большинство стран Европы. Россия признает легитимным лидером Мадуро.

Теги: Сергей Нарышкин, Безопасность, Венесуэла
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