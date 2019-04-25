Нарышкин заявил о «кромсании» Венесуэлы западными странами

Власти США раздувают гражданский конфликт в Венесуэле и провоцируют гуманитарную катастрофу, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

«Яркий пример — ситуация в Венесуэле, которую цинично кромсают по тем же лекалам, что Ливию и Сирию», — сказал он, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

России необходимо продолжать диалог с западными странами, чтобы «не допустить окончательного распада действующей международной системы», полагает глава СВР, уходить в самоизоляцию Москве не стоит.

«К сожалению, даже в тех сферах, где подобные переговоры ведутся, таких как борьба с терроризмом или информационная безопасность, западные партнеры продолжают держать в кармане зажатую фигу», — сказал он.