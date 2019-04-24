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Министр обороны Венесуэлы не смог приехать на конференцию в Москву

Глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес не смог приехать в Москву для участия в конференции по международной безопасности. Об этом журналистам сообщил посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, передает «РИА Новости».

Дипломат пояснил, что делегацию Венесуэлы на конференции будет представлять военный атташе посольства. Он не уточнил, почему в Москву не смог приехать министр.

Московская конференция по международной безопасности проводится с 2012 года. В этом году она проходит 23-25 апреля. Как ожидается, ее посетят министры обороны 35 стран.

На сайте конференции указано, что мероприятие посвящено вопросам современных военных опасностей и угроз, ситуации на Ближнем Востоке, расширению военного сотрудничества, а также региональной безопасности в Азии, Африке и Латинской Америке.

Теги: Москва, конференция, Венесуэла
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