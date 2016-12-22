На юго-востоке Москвы уровень сероводорода превысил норму в пять раз
Общество, 04:03
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На юго-востоке Москвы уровень сероводорода превысил норму в пять раз
На юго-востоке Москвы зафиксировали превышение содержание сероводорода в воздухе в пять раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Мосэкомониторинга».
Отмечается, что станция в Новокосино зафиксировала пятикратное отклонение от нормы около 21:00 16 декабря, после чего сероводород рассеялся. Однако в 02:00 концентрация сероводорода вновь повысилась до уровня около 1,75 ПДК. В Кожухово пик превышения концентрации газа произошел в 22:00 16 декабря и составил 2,7 ПДК.
В Москве пятикратное превышение содержания сероводорода в воздухе фиксировали в конце августа. Тогда концентрация газа была превышена в Жулебино. При этом в начале августа в столице порог превышался в два и четыре раза.