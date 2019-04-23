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На юго-востоке Москвы зафиксировали превышение концентрации сероводорода

На юго-востоке Москвы в ночь на 23 апреля зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По словам собеседника агентства, это связано с плохими условиями рассеивания выбросов в атмосфере. Так, превышение порога по запаху, который составляет 0,008 мг/м³, зафиксировали в Люблино (в 3,2 раза), Марьино (в 2,1 раза) и Печатниках (почти в 2 раза).

Тем не менее уже в 8:00 мск вторника все показатели вернулись к установленной норме.

Как отмечали в «Мосэкомониторинге», превышение ПДК по сероводороду менее чем в 18 раз безвредно для здоровья.

​На юго-востоке Москвы в декабре 2018 года в воздухе зафиксировали пятикратное превышение содержания сероводорода. Тогда концентрация газа была превышена в Кожухово и Новокосино.

Теги: Москва, ПДК, сероводород
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