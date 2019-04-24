Врачи назвали рекомендуемую норму употребления куличей и яиц на Пасху

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Без вреда здоровью один человек может съесть 100 г кулича или творожной пасхи в день, считают опрошенные «РИА Новости» врачи.

Православные христиане отмечают 28 апреля окончание Великого поста и Светлое Христово Воскресение (Пасха). Традиционными угощениями в этот день являются пасхальные куличи, крашеные куриные яйца, творожные пасхи.

В целом для того, чтобы определить, сколько может съесть пасхальных продуктов каждый конкретный человек, нужно знать, из чего состоит его рацион, указывает заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, терапевт-диетолог Екатерина Бурляева.

Однако если говорить об общих рекомендациях, то нужно помнить, что кулич, который готовят из сдобного теста с добавлением изюма или цукатов, является достаточно калорийным продуктом, заметила она. Поэтому ограничить его потребление в день нужно примерно 100 граммами, рекомендует Бурляева. Съесть больше можно, если отказаться в этот день от других сладких продуктов. Например, пить несладкий чай, не добавлять сахар в кашу, отказаться от меда и варенья, отмечает она.