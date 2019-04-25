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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Выборы на Украине ,  
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National Interest объяснил провал Порошенко его антироссийской политикой

Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл на выборах своему оппоненту Владимиру Зеленскому из-за антироссийской политики, которую он вел в течение пяти лет управления государством. Об этом пишет журнал The National Interest.

Так, отмечает издание, Порошенко потерял доверие избирателей из-за введения ограничений на использование русского языка, на поездки и торговлю с Россией и даже на социальные контакты с русскими. Таким образом, поражение на выборах было «вполне предсказуемым», учитывая, что часть украинцев говорит на русском, а у половины есть родственники в соседней стране.

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На Украине в период президентства Порошенко была сложная экономическая ситуация, повышались цен на газ. Но решающим фактором его неудачи было разделение украинцев на «истинных патриотов» и «мифическую» пятую колонну», которая поддерживает Россию, подчеркивает The National Interest.

По мнению автора статьи, Порошенко, преследуя националистическую идеологию, выступал против полной реализации Минских соглашений, так как окончание конфликта в Донбассе и восстановление торговых и экономических связей с Россией привели бы к резкому росту симпатий к стране-соседке.

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Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что провал Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию».

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. Порошенко набрал 24,46% голосов, а его соперник Владимир Зеленский — 73,22%. Инаугурация избранного президента должна состояться в течение 30 дней после того, как ЦИК официально объявит Зеленского победителем.

Теги: журнал, причина, провал, выборы, Петр Порошенко
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