Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл на выборах своему оппоненту Владимиру Зеленскому из-за антироссийской политики, которую он вел в течение пяти лет управления государством. Об этом пишет журнал The National Interest.

Так, отмечает издание, Порошенко потерял доверие избирателей из-за введения ограничений на использование русского языка, на поездки и торговлю с Россией и даже на социальные контакты с русскими. Таким образом, поражение на выборах было «вполне предсказуемым», учитывая, что часть украинцев говорит на русском, а у половины есть родственники в соседней стране.

На Украине в период президентства Порошенко была сложная экономическая ситуация, повышались цен на газ. Но решающим фактором его неудачи было разделение украинцев на «истинных патриотов» и «мифическую» пятую колонну», которая поддерживает Россию, подчеркивает The National Interest.

По мнению автора статьи, Порошенко, преследуя националистическую идеологию, выступал против полной реализации Минских соглашений, так как окончание конфликта в Донбассе и восстановление торговых и экономических связей с Россией привели бы к резкому росту симпатий к стране-соседке.