СМИ сообщили об эвакуации торговых центров в Москве из-за угрозы взрыва

Торгово-развлекательный центр «РИО», расположенный на северо-востоке Москвы, эвакуировали после анонимной угрозы о «минировании». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» и РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Речь идет о ТРЦ, расположенном по адресу: Дмитровское шоссе, дом 163. В результате было эвакуировано порядка 2,5-2,6 тыс. человек.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, кинологи с собаками проверяют все помещения торгово-развлекательного центра.

При этом ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что эвакуация проводилась в торговом центре «XL» на Дмитровском шоссе, откуда эвакуировали около 800 человек из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Отмечается, что здание проверяют оперативные службы.

В пресс-службе ГУ МВД по городу Москве не смогли предоставить РБК оперативный комментарий.

В начале февраля в Москве прошла волна ложных звонков о минировании — в частности, 5 февраля в полицию поступило более 500 таких сообщений.

Из-за этого были эвакуированы правительство Подмосковья, Художественно-промышленная академия им. Строганова, Дом правительства Московской области и Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Эвакуацию также проводили во многих торговых центрах и школах. В Кремле сообщения называли «провокацией».