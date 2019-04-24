Мантуров назвал возможные сроки запуска в серию кабриолета Aurus

Россия планирует начать серийный выпуск кабриолетов Aurus в 2020–2021 годах, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Что касается коммерческого использования, параллельно с отработкой конструкции машины для парада [Победы] мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020–2021 года», — сказал Мантуров. По его словам, госчиновникам кабриолеты предоставлять не предполагается.

В декабре Мантуров говорил, что серийное производство Aurus начнется в середине 2020 года на заводе компании Sollers в особой экономической зоне «Алабуга».

В апреле стало известно, что автомобили Aurus приняли участие в репетиции парада Победы, который пройдет на Красной площади. Ранее об этом сообщил высокопоставленный источник «РИА Новости», который уточнил, что автомобиль придет на смену «ЗИЛу».