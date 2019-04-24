Мантуров назвал возможные сроки запуска в серию кабриолета Aurus

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,30 +0,62 EUR Бирж. 71,97 +0,47 Brent 74,48 -0,03% USD Нал. 64,60 63,76 EUR Нал. 72,34 71,48 USD ЦБ 63,98 +0,19 EUR ЦБ 71,72 -0,03 EUR/USD BTC/USD Бирж. 5 483,70 -75,42 IMOEX 2 567,91 -0,76% RTSI 1 258,21 -1,53% DJIA 26 602,68 -0,20% Nasdaq 8 107,44 -0,16%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
eBay $49 (+27,54%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,9%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
eBay $49 (+27,54%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,9%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 63,98 (+0,19) Quote, 14:34
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 71,72 (-0,03) Quote, 14:34
Южнокорейские СМИ сообщили об увольнении «правой руки» Ким Чен Ына Политика, 17:04 Путин назвал «абсолютно решаемой» цель войти в топ-5 экономик мира Экономика, 17:04 Мантуров назвал возможные сроки запуска в серию кабриолета Aurus Бизнес, 16:58 Глава «Росатома» объяснил причины переноса запуска АЭС в Финляндии Бизнес, 16:48 Как банки могут помешать развитию крипторынка Крипто, 16:46 СМИ назвали приоритетные цели «Реала» на трансферном рынке Спорт, 16:46 По делу Арашуковых арестовали генерала СК Общество, 16:44 Подрядчик признал нарушение рабочими запрета на курение в Нотр-Даме Общество, 16:34 AR-вирус и digital-доктор: в России сняли первый интерактивный сериал Стиль, 16:33 Пашинян рассказал об отсутствии цензуры в Армении Политика, 16:32 Минфин увидел риски в освобождении регионов от платежей за безработных Экономика, 16:31 Кто покупает новое жилье бизнес-класса в Москве Pro, 16:31 «Росатом» объяснил риски для АЭС Украины из-за американского топлива Бизнес, 16:23 Глава «Росатома» — РБК: «Есть русская водка, но нет национальной АЭС» Бизнес, 16:23
Бизнес ,  
0 
Мантуров назвал возможные сроки запуска в серию кабриолета Aurus

Россия планирует начать серийный выпуск кабриолетов Aurus в 2020–2021 годах, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Что касается коммерческого использования, параллельно с отработкой конструкции машины для парада [Победы] мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020–2021 года», — сказал Мантуров. По его словам, госчиновникам кабриолеты предоставлять не предполагается.

Общество
Путин и Мантуров на Aurus приехали на открытие завода Mercedes

В декабре Мантуров говорил, что серийное производство Aurus начнется в середине 2020 года на заводе компании Sollers в особой экономической зоне «Алабуга».

В апреле стало известно, что автомобили Aurus приняли участие в репетиции парада Победы, который пройдет на Красной площади. Ранее об этом сообщил высокопоставленный источник «РИА Новости», который уточнил, что автомобиль придет на смену «ЗИЛу».

Теги: «Кортеж», Денис Мантуров, автомобиль
Материалы по теме
Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus
Бизнес
Арабский фонд получит 36% в производителе Aurus
Бизнес
Минпромторг показал видео создания «президентского» лимузина Aurus
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter