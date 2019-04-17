Автомобили Aurus приняли участие в репетиции парада 9 мая

Автомобили Aurus проекта «Кортеж» принимают участие в репетиции военного парада, который пройдет на Красной площади в Москве. Об этом сообщили в Минобороны России, передает «РИА Новости».
«Сегодня в подмосковном Алабино в совместной тренировке <...> принимают участие кабриолеты Aurus», — подчеркнули в ведомстве.
Тренировка прошла на парадной площадке — макете Красной площади. В мероприятии также приняли участие пешие парадные расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации.
Ранее высокопоставленный источник «РИА Новости» в автомобилестроительной отрасли сообщил, что парадный кабриолет Aurus готовят к участию в параде Победы 2019 года на Красной площади. Отмечалось, что автомобиль придет на смену «ЗИЛу».