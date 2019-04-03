Путин и Мантуров на Aurus приехали на открытие завода Mercedes

На церемонию открытия завода немецкого автопроизводителя в Московской области президент приехал на лимузине, созданном в рамках проекта «Кортеж»

Видео: Интер Сторис / YouTube

Президент России Владимир Путин и глава Минпромторга Денис Мантуров в среду, 3 апреля, приехали на церемонию открытия завода Mercedes-Benz в Подмосковье на российском автомобиле Aurus, передает «РИА Новости».

Путин неоднократно использовал российский автомобиль Aurus, в частности на лимузине Aurus Senat прибыл на инаугурацию в мае 2018-го. Представитель Мантурова сообщила «РИА Новости», что «министр использует Aurus для служебных поездок чуть меньше месяца».

Семейство автомобилей Aurus начали разрабатывать с 2013 года в рамках проекта «Кортеж». В него входят лимузин, седан, внедорожник, мотоцикл и минивэн для первых лиц страны и их сопровождения.

По словам Мантурова, серийное производство Aurus начнется в середине 2020-го, выпускать будут по 5 тыс. машин в год. В прошлом году министр говорил, что розничная цена таких автомобилей составит примерно 6–7 млн руб. «Мы ориентируемся по стоимости на S-класс [Mercedes] либо «семерку» BMW с мотором V12 минус 15%», — сказал он.