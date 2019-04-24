СК попросил суд арестовать еще двух обвиняемых в расстреле пилота Су-24

СК попросил суд арестовать еще двух обвиняемых в расстреле пилота Су-24

Басманный суд Москвы 24 апреля рассмотрит ходатайства следователей о заочном аресте еще двух боевиков, обвиняемых в расстреле российского бомбардировщика Су-24 в Сирии. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«В Басманный суд поступили ходатайства следствия об избрании в отношении Амина Манли и Умара Абдаллы меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», — сообщила Царева.

Бомбардировщик Су-24 ВКС России, действовавший близ границы с Турцией в сирийской провинции Латакия, был сбит турецким F-16 в ноябре 2015 года. Оба пилота бомбардировщика катапультировались. Командир экипажа Олег Пешков был расстрелян с земли, штурман спасся. При операции по спасению выжившего пилота погиб также морской пехотинец Александр Позынич.

В ноябре 2018 года Басманный суд уже санкционировал заочный арест девяти обвиняемых в убийстве российских военных — Мусы Арафата Халиля Манли, Мусы Али Халиля Манли, Башара Мухаммада Манли, Валида Мухаммада Манли, Рами Исмата Сулака, Тарека Наураса Сохты, Амера Иззата Сохты, Джумы Шрейбы и Абдаллы Мохаммеда Джаляля. В феврале 2019 года был также заочно арестован десятый обвиняемый по этому делу — Марван Абдулькарим Хатыб.