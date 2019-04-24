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Bed Bath & Beyond $20 (+18,84%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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СК попросил суд арестовать еще двух обвиняемых в расстреле пилота Су-24

Басманный суд Москвы 24 апреля рассмотрит ходатайства следователей о заочном аресте еще двух боевиков, обвиняемых в расстреле российского бомбардировщика Су-24 в Сирии. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«В Басманный суд поступили ходатайства следствия об избрании в отношении Амина Манли и Умара Абдаллы меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», — сообщила Царева.

Бомбардировщик Су-24 ВКС России, действовавший близ границы с Турцией в сирийской провинции Латакия, был сбит турецким F-16 в ноябре 2015 года. Оба пилота бомбардировщика катапультировались. Командир экипажа Олег Пешков был расстрелян с земли, штурман спасся. При операции по спасению выжившего пилота погиб также морской пехотинец Александр Позынич.

В ноябре 2018 года Басманный суд уже санкционировал заочный арест девяти обвиняемых в убийстве российских военных — Мусы Арафата Халиля Манли, Мусы Али Халиля Манли, Башара Мухаммада Манли, Валида Мухаммада Манли, Рами Исмата Сулака, Тарека Наураса Сохты, Амера Иззата Сохты, Джумы Шрейбы и Абдаллы Мохаммеда Джаляля. В феврале 2019 года был также заочно арестован десятый обвиняемый по этому делу — Марван Абдулькарим Хатыб.

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Суд заочно арестовал девять обвиняемых в расстреле пилота Су-24 сирийцев

Главным подозреваемым в этом деле был Альпарслан Челик. В 2017 году он был осужден по статье о незаконном хранении оружия, его приговорили к пяти годам заключения. С делом об убийстве Пешкова этот приговор не связан, уточнял тогда адвокат Челика.

В июле 2018 года в Грузии по запросу Интерпола также задержали гражданина Турции Серкана Куртулуша, которого также подозревают в причастности к убийству российского пилота. Анкара направляла Грузии запрос на его экстрадицию.

Теги: Сирия, Басманный суд, арест, новости РБК
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