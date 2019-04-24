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Bed Bath & Beyond $20 (+18,84%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Генпрокурор Украины пообещал ждать Януковича с конвоем и наручниками

Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президента страны Виктора Януковича на Украине ждет наказание за преступления. Об этом он написал в Facebook.

«Радуюсь намерениям Януковича вернуться на Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готов обвинительный акт за организацию расстрелов Майдана», — написал Луценко.

Генпрокурор заметил, что Верховная рада дважды не проголосовала за продление права заочного судопроизводства. Он подчеркнул, что ждет возвращения Януковича ​«с конвоем и наручниками».

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Адвокат сообщил о желании Януковича вернуться на Украину

О намерении экс-президента вернуться в страну ранее заявил его адвокат Виталий Сердюк. Юрист заметил, что Янукович надеется, что при новом президенте расследование дела против него не будет «чрезмерно политизироваться». По словам Сердюка, в России Янукович находится «временно и вынужденно».

После победы на выборах Владимира Зеленского экс-президент поздравил его, отметив, что украинцы доверили этот пост ему «в тяжелейший для страны момент истории». В штабе Зеленского заявили, что предпочитают обойтись без этого поздравления.

Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. После Евромайдана он бежал в Россию. Депутаты также приняли закон, который позволил осенью 2016 года юридически лишить Януковича статуса президента. После этого против него было возбуждены уголовные дела. В январе суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины».

Теги: Юрий Луценко, Виктор Янукович
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