Генпрокурор Украины пообещал ждать Януковича с конвоем и наручниками

Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президента страны Виктора Януковича на Украине ждет наказание за преступления. Об этом он написал в Facebook.

«Радуюсь намерениям Януковича вернуться на Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готов обвинительный акт за организацию расстрелов Майдана», — написал Луценко.

Генпрокурор заметил, что Верховная рада дважды не проголосовала за продление права заочного судопроизводства. Он подчеркнул, что ждет возвращения Януковича ​«с конвоем и наручниками».

О намерении экс-президента вернуться в страну ранее заявил его адвокат Виталий Сердюк. Юрист заметил, что Янукович надеется, что при новом президенте расследование дела против него не будет «чрезмерно политизироваться». По словам Сердюка, в России Янукович находится «временно и вынужденно».