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Адвокат сообщил о желании Януковича вернуться на Украину
Экс-президент надеется, что при избранном президенте Владимире Зеленском уголовное дело против него не будет «чрезмерно политизироваться». Янукович находится в России «временно и вынужденно», подчеркнул юрист
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Бывший президент Украины Виктор Янукович надеется вернуться на Украину при новом главе государства Владимире Зеленском, заявил «Известиям» адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Сердюк подчеркнул, что избрание Зеленского не влияет на желание Януковича вернуться на Украину, но теперь экс-президент надеется, что расследование дела против него не будет «чрезмерно политизироваться». На территории России Янукович находится «временно и вынужденно», добавил юрист.

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Янукович поздравил Зеленского и пожелал ему «благословения от Господа»

Ранее Янукович поздравил Зеленского с победой на президентских выборах и в первую очередь пожелал ему принести Украине мир и «объединить и примирить» украинцев. В штабе Зеленского поздравления отвергли.

Янукович занимал пост президента Украины в период с 2010 по 2014 год. Из страны он бежал после Евромайдана. 22 февраля 2014 года Верховная рада объявила о его «самоустранении от исполнения конституционных полномочий». Спустя четыре дня, 26 февраля, стало известно, что Янукович находится в России.

Автор: Артём Губенко
Теги: Виктор Янукович, Владимир Зеленский, возвращение
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