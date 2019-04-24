Врач «Зенита» приехал к футболисту Кокорину в СИЗО

Врач «Зенита» приехал к футболисту Кокорину в СИЗО

Врача футбольного клуба «Зенит» допустили в СИЗО «Бутырка» к Александру Кокорину. Об этом РБК сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве Иван Мельников.

«После многочисленных ходатайств адвокатов Кокорина, а также документов ОНК Москвы было получено разрешение на допуск врача. У Кокорина спортивная травма колена, но следователи неоднократно не разрешали допуск, поэтому процесс затянулся», — рассказал Мельников.

Он добавил, что этот же врач занимался реабилитацией футболиста после перенесенной им операции.

22 апреля адвокат спортсмена Татьяна Стукалова заявила, что суд разрешил допустить к ее клиенту врача футбольного клуба. Ранее следствие отказывалось дать разрешение на допуск медика.