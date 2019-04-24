Депутат сообщила об остановке поезда Ким Чен Ына на юге Приморья

Бронепоезд главы КНДР Ким Чен Ына пересек границу России в Приморье и остановился на станции Хасан, пишет ТАСС со ссылкой на депутата думы Хасанского района Наталью Карпову, которая встречала делегацию из Северной Кореи.

«Ким Чен Ын вышел из вагона <...>. Ему подарили цветы, он принял хлеб-соль. Возможно, сейчас поедет в музейный «домик Ким Ир Сена», — рассказала Карпова.

Хасан — станция Дальневосточной железной дороги, единственный пограничный переход железнодорожной сети России с КНДР. «Домик Ким Ир Сена» был построен на ней в преддверии визита северокорейского лидера в СССР в 1986 году. Ранее во время приезда в Россию его посещал Ким Чен Ир.

В ночь на 24 апреля стало известно, что поезд Ким Чен Ына выехал из Пхеньяна во Владивосток. В этом городе глава Северной Кореи 25 апреля проведет встречу с президентом Владимиром Путиным. Главной темой саммита станет ядерная проблема корейского полуострова.