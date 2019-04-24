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РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
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Депутат сообщила об остановке поезда Ким Чен Ына на юге Приморья

Бронепоезд главы КНДР Ким Чен Ына пересек границу России в Приморье и остановился на станции Хасан, пишет ТАСС со ссылкой на депутата думы Хасанского района Наталью Карпову, которая встречала делегацию из Северной Кореи.

«Ким Чен Ын вышел из вагона <...>. Ему подарили цветы, он принял хлеб-соль. Возможно, сейчас поедет в музейный «домик Ким Ир Сена», — рассказала Карпова.

Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына отправился из Пхеньяна во Владивосток

Хасан — станция Дальневосточной железной дороги, единственный пограничный переход железнодорожной сети России с КНДР. «Домик Ким Ир Сена» был построен на ней в преддверии визита северокорейского лидера в СССР в 1986 году. Ранее во время приезда в Россию его посещал Ким Чен Ир.

В ночь на 24 апреля стало известно, что поезд Ким Чен Ына выехал из Пхеньяна во Владивосток. В этом городе глава Северной Кореи 25 апреля проведет встречу с президентом Владимиром Путиным. Главной темой саммита станет ядерная проблема корейского полуострова.

По итогам мероприятия не планируется делать заявлений или подписывать документов, однако помощник Путина Юрий Ушаков подчеркивал, что встреча «станет первым контактом» президента с Ким Чен Ыном и «ключевым событием в двусторонних отношениях во все последние годы».​

Теги: Ким Чен Ын, граница, бронепоезд
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